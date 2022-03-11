«Это лучший вид»: Боня в миниатюрном бикини обнажила роскошное декольте на камеру

Бывшая участница «Дома-2» засняла себя в пикантном виде. Поклонники пришли в восторг.

Виктория Боня уже давно не живет в России. После участие в шоу «Дом-2» она стала знаменита. Ее пригласили работать ведущей. Потом она стала бьюти-блогером и занялась созданием своего бренда одежды.

Уже много лет светская львица живет в Монако. Там она растит дочку Анджелину. С отцом девочки Алексом Смерфитом звезда давно рассталась, но поддерживает дружеские отношения.

В последнее время 42-летняя Боня часто путешествует. Но накануне она вернулась в Монако. Светская львица снимает квартиру на побережье. На террасе она решила позагорать.

Если еще недавно экс-участница телестройки носила пуховик, то теперь блеснула фигурой в черном миниатюрном бикини. Виктория призналась, что это ее любимые трусики для загара, так как солнце попадает почти на все тело.

На одном из фото она наклонилась, обнажив роскошное декольте. Также Боня покрасовалась у зеркала, показав постройневшее рельефное тело.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Шикарная форма. Талия, упругий живот, бедра. Но мой взгляд очень женственно», «Идеальная», «Это лучший вид», «Какие у вас красивые ноги», «От декольте взгляд не оторвать», «Шикарная со всех сторон», «Это уникально, когда изъяна нет», «Восторгаюсь вами», «Это большой труд», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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