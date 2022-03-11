Элегантный пучок, яркое платье: Валерия покрасовалась в новом образе на съемках шоу «Маска»

Певица и ее коллеги отметились на съемках музыкального проекта. Звезда выбрала наряд цвета фуксии.

Валерия большую часть жизни выступает на сцене. Она исполняет такие хиты, как «Часики», «Любовь побеждает все». Певица уже длительное время счастлива в браке с Иосифом Пригожиным.

Она успевает путешествовать, видеться с внучкой Селин и выступать на сцене. Каждый раз артистка подбирает для себя женственные образы. В 53 года она может похвастаться стройной фигурой. На этот раз звезда приехала на съемки шоу «Маска».

Она является постоянным членом жюри этого проекта. Не раз Валерия получила комплимент от Филиппа Киркорова, который является председателем членов жюри.

На этот раз певица запечатлелась за столом в ярком платье цвета фуксии с открытым плечом. Она собрала волосы в элегантный пучок, а челку-шторку оставила. На ее шее красовалось сверкающее колье с кулоном в виде сердца.

Валерия показала телефон, на котором было время и дата — 10 марта. Она не скрывает, что порой съемки затягиваются до поздней ночи. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Вам так идет», «Очень красивая», «Прическа просто идеальная», «Отпад», «Любуемся вами», «Так круто выглядите», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что также в съемках принимается участие Регина Тодоренко. В последнее время она носит объемные наряды, чем провоцирует слухи о беременности.

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