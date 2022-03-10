Полностью без одежды: Бузова в ванной сразила поклонников

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. Еще со времен участия в «Доме-2» ей приходилось жить под прицелом камер. Теперь артистка сама решает, что ей показывать публике.

Примечательно, что она регулярно хвастается своими нарядами. Для каждого выхода в свет блондинка тщательно подбирает себе образы. Но в прошлом году звезда поправилась, поэтому мечтает вернуться в форму.

Целый месяц Ольга провела на съемках в Африке. Она носила мини-шорты и топики. Теперь телеведущая вернулась в Москву. Она редко находит время на отдых. Но 10 марта артистка опубликовала пикантные кадры.

Сначала она в одном халате подготавливала ванную. А вскоре Бузова уже без одежды позировала в пенной воде. Она предпочитала не прикрывать свои прелести руками.

«Если вы начнете судить людей, у вас не хватит времени на то, чтобы любить их», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. Однако нашлись и те, кто раскритиковал ее за столь смелые кадры. «Привлекает внимание мужчин», «Оля, красотка!», «Столько фотошопа», «Это макияж или фильтр?», «Естественности не хватает», «Оля стабильно обнажается, надоело», «Сначала придумай что-то новенькое», — стали писать пользователи Сети.

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