«Еще и мокрая»: участница «Холостяка» Адель Вейгель в полупрозрачном бикини сверкнула прелестями

Тимати прославился, когда стал выпускником «Фабрики звезд». Он добился большой известности, стал бизнесменом и популярным рэпером. Лишь в личной жизни артист не обрел счастья.

С Аленой Шишковой, которая подарила ему дочку Алису. он расстался. Разошелся Тимати и с Анастасией Решетовой, родившей ему сына Ратмира. В прошлом году артист искал невесту на шоу «Холостяк».

больше по теме Алиса скоро перерастет папу: Тимати запечатлелся с подросшими дочкой и сыном Артист поделился трогательным фото.

С победительницей Екатериной Сафаровой рэпер в итоге расстался. Однако еще одной его фавориткой была Адель Вейгель. У модели прибавилось поклонников после проекта. Она продолжает вести привычный образ жизни.

Недавно экс-фаворитка рэпера приехала в Дубай. Она поделилась откровенными кадрами. Адель прошлась по пляжу в шортах и купальнике с прозрачным декольте. Потом она стала принимать душ в бикини, засветив прелести своей фигуры.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Вейгель. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто подверг ее критике.

«Такое классное видео», «Поправилась», «Адель, ты прекрасна!», «Очень красивая, будь счастлива, девочка», «Какие формы», «Еще и мокрая», «Хороша», «Красота выглядит так», «Очень привлекательная», «Зачем в таком виде себя показывать?» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале