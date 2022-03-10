«Слюнки подбираем»: Боня в мини-бикини блеснула фигурой «восьмеркой» на террасе своей квартиры

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Виктория пробовала свои силы в разных сферах деятельности. В итоге она стала бьюти-блогером, а также развивает свой бренд одежды и косметики.

В свои 42 года светская львица продолжает следить за своей внешностью. За последний год она похудела и теперь хвастается своими формами даже на горнолыжных курортах.

На днях Боня съездила в Италию. Она провела время с дочкой Анджелиной. А вот 10 марта бизнеследи снова оказалась в Монако. Она решила принять солнечные ванны. Светская львица вышла на террасу в черном мини-бикини со стразами.

Она покрасовалась перед камерой, а потом прилегал на шезлонг. Виктория показала плоский живот и рельефные бедра. Ранее Ксения Собчак раскрыла ее секрет похудения.

«Сегодня такое шикарное солнце, чтобы загорать. Мои любимые трусы для загара. С Коста-Рики я уже похудела и загар ушел», — заявила звезда.

Ранее Боня озвучивала, что ее бедра объемом 92 сантиметра. Она имеет фигуру «восьмерки», как Ани Лорак. Поклонники были сражены тем, в какой форме находится экс-участница телестройки. Многие осыпали ее комплиментами.

«Викуся! У тебя солнце круглый год! Имей совесть», «Вика, какая фигура! Бомба!», «Вика ты просто огонь», «Нет слов», «Роскошная», «Слюнки подбираем», «Поражаете нас каждым сантиметром тела», — прокомментировали пост подписчики.

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