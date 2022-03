«Было очень стыдно, но я это сделал!»: Хавьер Бардем вспомнил, как танцевал стриптиз перед мамой

Популярный испанский актер Хавьер Бардем получил номинацию на «Оскар» в 2022 году за лучшую мужскую роль в фильме «Быть Рикардо». Но в его звездной биографии были и менее достойные выступления. Например, однажды он поработал стриптизером и не очень удачно.

9 марта 53-летний артист стал гостем «Шоу Эллен Дедженерес», где рассказал эту пошленькую историю.

Он поведал, что в возрасте 20 лет поддался на уговоры друга и «вышел из торта» для его невесты. Свадьба закончилась в местном танцевальном клубе, где молодого Хавьера попросили еще раз исполнить эротический танец, но уже на сцене. Будущий актер не отказал и выступил повторно, произведя впечатление на владельца заведения.

«И хозяин дискотеки говорит: «Ты будешь делать это у нас каждую пятницу?» Ну я сказал: «Да, конечно!» Я ведь был пьян, — вспоминает Бардем. — Затем меня наняли, и я должен был выступать в следующую пятницу».

Но перед трезвым выступлением Хавьер начал нервничать. Он так распереживался, что пригласил на свой перфоманс мать и сестру для моральной поддержки.

«И в зале никого не было. Кажется, там было всего три человека… И было очень стыдно, но я это сделал! Я исполнитель, и это была моя работа», — гордо сказал актер.

Ведущая уточнила у него, кто был третьим зрителем, если первые два – мать и сестра самого стриптизера. Бардем со смехом ответил, что им был хозяин заведения.

Актер добавил, что вышел танцевать в смокинге под песню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On, которая звучит в фильме «Девять с половиной недель». Но это был последний раз, когда артист работал стриптизером.

Эллен в шутку спросила, не хотел бы Хавьер использовать свои навыки в новом фильме «Супер Майк» Ченнинга Татума.

«Да, они попросили меня сыграть роль старика, который приходит (в стриптиз-клуб – Прим. авт.) и пытается что-то сделать, а они такие: «Прекрати! … Нет, нет, нет, хватит!» — пошутил актер в ответ.

Напомним, что Бардем является мужем Пенелопы Крус. Он снимался в фильмах «Ешь, молись, люби», «007: Координаты «Скайфолл», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и новой «Дюне».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.