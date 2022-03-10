«Лицо все опухло»: Лолиту подвергли критике после видео об отмене концерта на Урале

Лолита Милявская уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, как женщина без комплексов. В свое время она даже вела программу с таким названием. Артистка часто меняет прически и долго время боролась с лишним весом.

А когда она развелась с пятым мужем, то уже через год стала хвастаться постройневшими формами. Обычно звезда не отменяет концерты, но накануне она сообщила, что не выступит в Екатеринбурге.

Милявская сняла видео, на котором решила извиниться за отмену концерта. При этом она была без макияжа и с растрепанными волосами. Певица призналась, что переживает за своих родных, которые находятся на Украине, поэтому неважно себя чувствует.

«Вы же ходите на мои концерты, чтобы я вас заряжала положительной энергией, я даю вам честное слово, что я вам все отработаю. Поэтому прошу вас в виду очень личных обстоятельств не присутствовать на концертах по Уралу», — попросила артистка.

Но многие пользователи Сети были шокированы тем, как выглядит 58-летняя Лолита. Многие признались, что с трудом ее узнали. Кто-то стал ее критиковать, но нашлись и те, кто поддержал певицу. «Еле узнала, это что правда Лолита?», «Лицо все опухло», «Слезы наверное льет как из фужера», «Ох, Лола! Прям постарели, не терзайте так себя», «Лицо прям отразило все ваши переживания», «Кажется прикладываетесь, не стоит», — стали писать пользователи Сети.

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