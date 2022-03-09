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Акцент на ножки: Федорова в двухцветном жакете и лосинах подчеркнула стройную фигуру

Победительница конкурсов красоты прибегла к популярной хитрости стилистов.

Акцент на ножки: Федорова в двухцветном жакете и лосинах подчеркнула стройную фигуру
Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

Оксана Федорова является известной телеведущей. Но известной она стала 20 лет назад, когда выиграла в конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Оксана теперь часто организовывает светские рауты, ведет концерты и премии.

Она в свои 44 года может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Примечательно, что брюнетка успела стать мамой двоих детей. Она успевает уделять время близким и посещает разные мероприятия.

Недавно Оксана провела время в Санкт-Петербурге, где участвовала в съемках. А вот 8 марта она провела время с подругами. Светская львица поделилась новым фото. Она позировала в лосинах и двухцветном жакете с гороховым принтом.

Лук также дополнил пояс. Федорова надела лоферы на толстой подошве, которые в моде не первый сезон. Благодаря хитрости стилистов, когда верх делают объемным, а низ — более силуэтным, визуально вытягиваются ноги. Эту фишку и применила телеведущая.

Звезда поздравила поздравила подписчиц с Международным женским днем. Она была сама растрогана, так как получила открытку от сына Федора.

Оксана Федорова. Фото: instagram.com/fedorovaoksana/

«Какая вы красивая», «Очень интересный наряд», «Вам словно 20 лет», «Очень стильно», «У вас идеальные ноги», «Уровень красоты зашкаливает», «Просто прелесть», «До чего хороша», «Оксана, вы прям топчик! Такой лучок», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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