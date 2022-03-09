Акцент на ножки: Федорова в двухцветном жакете и лосинах подчеркнула стройную фигуру

Оксана Федорова является известной телеведущей. Но известной она стала 20 лет назад, когда выиграла в конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Оксана теперь часто организовывает светские рауты, ведет концерты и премии.

Она в свои 44 года может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Примечательно, что брюнетка успела стать мамой двоих детей. Она успевает уделять время близким и посещает разные мероприятия.

Недавно Оксана провела время в Санкт-Петербурге, где участвовала в съемках. А вот 8 марта она провела время с подругами. Светская львица поделилась новым фото. Она позировала в лосинах и двухцветном жакете с гороховым принтом.

Лук также дополнил пояс. Федорова надела лоферы на толстой подошве, которые в моде не первый сезон. Благодаря хитрости стилистов, когда верх делают объемным, а низ — более силуэтным, визуально вытягиваются ноги. Эту фишку и применила телеведущая.

Звезда поздравила поздравила подписчиц с Международным женским днем. Она была сама растрогана, так как получила открытку от сына Федора.

«Какая вы красивая», «Очень интересный наряд», «Вам словно 20 лет», «Очень стильно», «У вас идеальные ноги», «Уровень красоты зашкаливает», «Просто прелесть», «До чего хороша», «Оксана, вы прям топчик! Такой лучок», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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