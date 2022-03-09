В стиле спорт-шик: Агата Муцениеце предстала в песочном костюме и без макияжа

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Ей доставались самые разные роли. Поклонники до сих пор вспоминают ее работу в сериале «Закрытая школа», а недавно она сыграла в романтической комедии «Честный развод».

Долгое время актриса была счастлива в браке с Павлом Прилучным. Но в 2020 году они развелись. Однако порой экс-супруги проводят время вместе, когда хотят порадовать детей.

Недавно Агата устроила праздник для дочки Мии, которой исполнилось 6 лет. А накануне с наследниками целый день провел Прилучный. Актриса смогла уделить время себе.

В соцсети она опубликовала необычное фото. Муцениеце позировала, оседлав метлу. При этом она изображала игрока в квиддич из фильма «Гарри Поттер». Артистка предстала без макияжа в песочном костюме с принтом в стиле спорт-шик.

«Все что нужно знать обо мне», — заявила она.

Поклонники восхитились самоиронией звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы крутая», «Без макияжа еще больше с дочкой похожи», «Какая вы озорная», «У каждой из нас есть метла», «Вот это зачетный кадр», «Мне нравится ваш костюм», «Агата, какая вы естественная, приятная», «Этого достаточно, чтобы хотеть с вами дружить», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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