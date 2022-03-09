«Пусть все тучи рассеются над нашим миром»: Екатерина Гордеева запечатлелась с дочками

У двукратной олимпийской чемпионки две наследницы от разных отношений.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева в Instagram разместила редкий кадр. На снимке она со своими красавицами-дочками от разных браков.

«Дорогие женщины! С прекрасным вас весеннем праздником 8 Марта! Всем здоровья, любви, спокойствия, мудрости, взаимопонимания, терпения, мира! Солнца, счастья, улыбок!! Пусть все тучи рассеются над нашим миром». Екатерина Гордеева

«Катюша! Спасибо огромное! Мы вас тоже поздравляем и от души желаем счастливыми быть каждый день! Сиять улыбкой и любовью. Обнимаем крепко», — отметила в комментариях фигуристка и близкая подруга Екатерины Гордеевой Татьяна Волосожар.

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Напомним, что старшую дочь Дарью Гордеева родила от первого мужа Сергея Гринькова. Он ушел из жизни в 1995 году. Дочь Елизавету Екатерина Гордеева родила в июне 2002 года от фигуриста Ильи Кулика. В 2016 году они развелись. В 2021 году фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона из Канады Давида Пеллетье.

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