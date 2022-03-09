«Как же тебя сейчас не хватает!»: Андрей Бурковский вспомнил погибшего брата

8 марта исполнилось бы 37 лет родному брату популярного актера Андрея Бурковского Александру. Но, к сожалению, в 2009 году молодой человек погиб, катаясь на горнолыжном курорте в Шерегеше (Кемеровская область).

В годовщину со дня рождения родственника актер вспомнил его и выложил совместные фотографии.

«Его главный принцип и его главный талант был в дружбе. Так, как он, не дружил никто. Он в любом конфликте мог сказать что-то типа: «Андрей, уступи…», «Да, он не прав! Но извинимся мы! И уйдем…» или «Давайте помиримся» — и обнимал всех! Саша, как же тебя сейчас не хватает нам всем!» — написал Бурковский в Instagram.

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Андрей вспомнил день, когда погиб брат, и свои чувства после трагедии.

«Морг, похороны, куча друзей. И они меня пытаются поддержать, что-то сказать… Очень искренне. Как-то взбодрить, но это невозможно! Невозможно! И тогда я понял… Горе — это субъективное отношение каждого конкретного человека. Его не понять никому, кроме тебя. И я так думал и был убежден в этом… До этих событий», — пишет актер.

Бурковский резюмировал, что миролюбивой философии его брата сегодня очень не хватает окружающим людям, накопившим в себе злобу и ненависть.

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