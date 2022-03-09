«Это я с мамой любимой своей»: Дмитрий Исхаков показал свою молодую родительницу

Бывший муж певицы Полины Гагариной, модный фотограф Дмитрий Исхаков, в Instagram разместил снимок со своей красавицей-мамой. Родительница выглядит, надо признать, просто великолепно.

«С 8 Марта, дорогие девушки. Это я с мамой любимой своей». Дмитрий Исхаков

«Какая она у вас молодая!», «Удивительно молодая и красивая», «Подумали, что это ваша девушка», «Счастья и здоровья вашей маме от чистого сердца», — заявили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной есть совместная дочка Мия. После развода звезды какое-то время находились в очень натянутых отношениях, но в итоге смогли договориться и помириться. Девочка проводит время как с мамой, так и с папой.

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