«Родинка прям в ложбинке»: Муцениеце в шелковом платье «в облипку» блеснула роскошным декольте

Актриса предстала в ярком образе, не скрыв свои прелести.

Агата Муцениеце уже длительное время снимается в кино. Она снялась в разных ролях. Ее можно увидеть в сериале «Закрытая школа» и фильме «Честный развод». Актриса почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным.

У них есть дети: сын Тимофей и дочка Агата. И хоть супруги развелись в 2020 году, они поддерживают дружеские отношения. Примечательно, что недавно бывшие супруги увиделись на празднике дочки.

А вот 8 марта Муцениеце поделилась новым фото. Она запечатлелась в шелковом платье-футляре с глубоким декольте. Наряд цвета сочной травы подчеркнул ее фигуру. Она также сделала макияж в розовых тонах со стразами на веках.

Актриса подчеркнула свою постройневшую фигуру. В прошлом году она приняла участие в «Ледниковом периоде», поэтому не скрывает, что похудела благодаря регулярным тренировкам.

«С праздником! Наверное в последние дни, мы все больше ценим простые вещи, и любимых людей рядом! Пускай сегодня каждую девушку, женщину, обнимет любимый человек (я имею ввиду не только мужчин) и пускай каждая из нас сможет почувствовать себя защищенной, расслабится и действительно побыть просто девочкой, которая ничего не решает», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что она похорошела после развода. «Будьте любимыми и счастливыми», «Агата красавица», «Как платье вас украсило», «Вот это образ! Слов нет», «Родинка прям в ложбинке», «Какая классная», «Платье огонь», «Фигурка бесподобная», — прокомментировали пост подписчики.

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