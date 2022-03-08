«Мать, ну это шикарно!»: Нюша в купальнике с разрезами блеснула своими прелестями на пляже

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она выпустила хиты «Чудо», «Цунами», «Где ты, там я». Лишь последний год певица почти не выступала. Она объявила о беременности и уехала в Дубай.

Там незадолго до Нового года у артистки и Игоря Сивова родился сын. Пара пока хранит его имя в тайне. Познакомилась с крохой и дочка звезды Симба. Звезда почти вернулась в форму. Она похвасталась фигурой, когда отдыхала на Мальдивах.

Недавно Нюша вернулась в Москву. Она устроила фотосессию с сыном. Но также артистка продолжает публиковать пляжные фото. На этот рах она предстала в черном купальнике с разрезами.

Певица позировала на побережье в мокром монокини с откровенным декольте. Она подчеркнула постройневшие формы. Звезда грациозно сидела на песке, показав загорелые бедра и ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали Нюшу комплиментами. «Какая красивая», «Ох, русалка», «Очень стройная», «Мать, ну это шикарно!», «Завораживающий вид», «Просто бесподобно», «Всем бы так выглядеть», «Какой крутой купальник», «Я прям впечатлена», «Какая вы сногсшибательная», «Это потрясающий кадр», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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