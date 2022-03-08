Личная дискотека: Рудова в алом топе с пайетками устроила танцы на кухне, сверкнув красотой фигуры

Актриса показала, как поднимает себе настроение. Она восхитила поклонников.

Наталья Рудова стала знаменитой, когда снялась в сериале «Татьянин день». Она также отметилась в картинах «Бихэппи» и «Дыши со мной». Блондинка уже обзавелась армией поклонников.

В свои 38 лет она продолжает скрывать личную жизнь. Актриса проводит время с подругами, посещает премии и вечеринки. А недавно она приняла участие в шоу «Звезды в Африке», где подружилась с Аленой Водонаевой.

Рудова следит за фигурой. Она регулярно занимается спортом, чтобы хорошо выглядеть. Даже на съемках шоу актриса несколько раз похвасталась красотой фигуры. А теперь она поделилась домашними кадрами.

Наталья облачилась в джинсы с высокой посадкой и топ с алыми пайетками. Она решила потанцевать прямо на свой кухне, устроив дискотеку. При этом звезда показала свой плоский живот.

«Я лично одеваюсь красиво и танцую если у меня очень плохое настроение, а вы?» — написала она.

Поклонники осыпали ее теплыми комментариями. Многие успели соскучиться по ее видероликам. Другие отметили, что она находится в отличной форме. «Вы напомнили Наталью Орейро», «Какая вы красивая», «Вот это танцы», «Никакого стыда», «Какие точеные формы», «Ну очень худенькая», «Топик едва держится», «Какая вы пластичная», «Идеальный животик», — прокомментировали пост подписчики.

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