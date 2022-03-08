Изящная блондинка: Кудрявцева в толстовке и пятнистых джинсах щегольнула после съемок

Лера Кудрявцева в свои 50 лет продолжает работать. Она не скрывает, что ей нравится ее профессия. Уже длительное время блондинка ведет шоу «Секрет на миллион», а также передачу «Звезды сошлись».

Лера привыкла к тому, что находится под прицелом камер. Безупречно выглядеть ей помогают стилисты. Каждый раз звезда демонстрирует новые образы, когда оказывается на работе.

больше по теме Удобно и стильно: Кудрявцева в шелковом костюме в пижамном стиле появилась на съемках Телеведущая в ярком образе щегольнула в студии.

7 марта Кудрявцева похвасталась шелковым костюмом ультрамаринового цвета. Она поддержала моду на наряды в бельевом стиле. В конце рабочего дня телеведущая без стеснения показала свой обычный повседневный образ.

Яркий костюм она сменила на уютную черную толстовку и джинсы скинни с принтом в виде белых пятен. Лера запечатлела себя на камеру. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Ну что, все! Домой!» — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Одни посчитали, что наряд в молодежном стиле ей идет. Другие отметили, что у Кудрявцевой всегда наряды без гламурного лоска. «Какая классная», «Вот это наша Лера», «Мне кажется, что такие джинсы носили лет 20 назад», «Круто выглядите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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