«Это уже слишком!»: 52-летняя Бледанс щегольнула в алом купальнике, засветив свои прелести

Эвелина Бледанс уже много лет является актрисой театра и кино. Она сыграла десятки ярких ролей. При этом артистка воспитывает особенного сына Семена. Она старается несколько раз в год возить его на море.

К слову, в свои 52 года Эвелина может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она зачастую носит женственные наряды. Звезда старается выглядеть безупречно.

В последнее время Бледанс часто делится кадрами из путешествий. 6 марта в Прощеное воскресенье она решила опубликовать видео, на котором предстала в алом купальнике с глубоким декольте.

Она также сделала макияж с алой помадой. Актриса дефилировала среди зарослей. Эвелина похвасталась точеными формами и осиной талией. Она распустила волосы, что придало ее образу еще больше женственности.

Поклонники были удивлены кадрам. Многие Бледанс буквально сразила. Но некоторые подписчики посчитали такое видео неуместным. «Вы это к чему? В Прощеное воскресенье в купальнике. Это уже слишком», «Эвелина, ничего личного, но как-то не очень в свете нынешних событий», «Красивая фигура», «Вообще не стареете», «Какие формы», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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