«Лучшее средство очищения от негатива»: Волочкова в чем мать родила залезла в ледяную купель

Как отметила балерина, это лучшее дело для здоровья.

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась в Instagram видео из купели. Танцовщица на кадрах лишь слегла прикрылась веничком.

«Скоро зима закончится, и уже не будет льда в купели. Купель — это лучшее дело для здоровья». Анастасия Волочкова

Как отметила Волочкова, для нее находиться в купели во льдах гораздо комфортнее, чем с льдинами в сердце. «Русская баня и ледяная купель — лучшее средство очищения от негатива! Наступила весна, но лед в купели меня очень радует! И вообще, я всегда щедро делюсь своим позитивом!» — заметила Анастасия Волочкова.

Напомним, что Анастасия Волочкова регулярно выкладывает видео из бани и купели. Она очень любит подобные русские забавы.

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