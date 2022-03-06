«Походная жена»: как Сергей Челобанов называл Аллу Пугачеву

Роман исполнителей был переплетен с их творческой деятельностью.

История пылкой любви между Аллой Пугачевой и Сергеем Челобановым в начале 90-х до сих пор будоражит фантазию прессы.

Искра страсти возникла между артистами моментально. Челобанов до сих пор вспоминает Примадонну, как лучшую женщину в своей жизни, и говорит, что плотские утехи с ней были самыми пылкими. И это при том, что музыкант был женат в период романа с Пугачевой, да она сама не являлась свободной женщиной.

Звезды вместе выступали, записывались, гастролировали. «Гастрольная» или «походная» жена — так Сергей называл свою возлюбленную и покровительницу.

Как передает радио «Комсомольская правда», этот трехлетний роман вполне мог закончиться браком, но подвела другая страсть Челобанова – к алкоголю и запрещенным веществам. Пугачева не стала терпеть частые срывы партнера, после нескольких попыток спасти она вычеркнула его из своей жизни. Без ее поддержки певец недолго продержался на музыкальном Олимпе.

После расставания Алла Борисовна вышла замуж за Филиппа Киркорова и больше никогда не общалась с Челобановым.

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