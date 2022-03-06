«Лишку открыла»: поклонники пожурили Юлию Ковальчук за фото с полуобнаженной грудью

6 марта певица Юлия Ковальчук, как и многие другие звезды, решила напомнить своих поклонникам о Прощеном воскресенье и попросить у всех прощения.
39-летняя артистка опубликовала в Instagram нежное фото в белом наряде и с букетом ромашек в руках. Но не все подписчики звезды увидели на этом снимке чистоту – некоторые отметили, что у Юлии слишком уж фривольно открыта грудь.
«Простите, мне показалось, или сосок виден?», «*** (грудь, — Прим. авт.) зацепила», «Ой, и правда, лишку открыла. А ромашки хороши» — такие комментарии появились под постом Ковальчук.
Хотя, подавляющее большинство поклонников восприняло основной посыл певицы и не придиралось к деталям.
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