«Лишку открыла»: поклонники пожурили Юлию Ковальчук за фото с полуобнаженной грудью

А певица просто хотела попросить прощения в православный праздник.

6 марта певица Юлия Ковальчук, как и многие другие звезды, решила напомнить своих поклонникам о Прощеном воскресенье и попросить у всех прощения.

39-летняя артистка опубликовала в Instagram нежное фото в белом наряде и с букетом ромашек в руках. Но не все подписчики звезды увидели на этом снимке чистоту – некоторые отметили, что у Юлии слишком уж фривольно открыта грудь.

«Простите, мне показалось, или сосок виден?», «*** (грудь, — Прим. авт.) зацепила», «Ой, и правда, лишку открыла. А ромашки хороши» — такие комментарии появились под постом Ковальчук.

Хотя, подавляющее большинство поклонников восприняло основной посыл певицы и не придиралось к деталям.

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