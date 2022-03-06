«Тимур загляделся»: Клава Кока в платье-зефирке и на шпильках сверкнула прелестями фигуры

Певица выбрала кукольный образ для съемок шоу «Музыкальная интуиция». Она очаровала Тимура Батрутдинова, Тимати и других участников проекта.

Клава Кока уже несколько лет строит карьеру певицы. Она посещала кастинги и разные шоу. Не раз юная исполнительница слышала критику. Но потом ей удалось подписать контракт с крупным лейблом.

Теперь Клава одна из самых популярных молодых артисток. С ней пели дуэтом Нилетто и Александр Ревва. Она также зачастую удивляет поклонников своими образами. Звезда уже нашла свой уникальный стиль.

больше по теме Леди в белом: Клава Кока в силуэтном платье с воздушным воротником покрасовалась на камеру Певица похвасталась своими обновками.

В последнее время Кока часто ездит на съемки и выступает на публике. Каждый раз она предстает на публике в ярких нарядах. А вот на шоу «Музыкальная интуиция» певица появилась в крохотном платье-зефирке с леопардовым принтом.

Наряд подчеркнул ее талию и визуально сделал ее ноги еще длиннее. Клава вместе с коллегами выбирала среди участков тех, кто поет, но несколько раз ошиблась.

Ее соперником в этом шоу были Тимати, Павел Воля и Тимур Батрутдинов. В последнем раунде Кока не смогла победить. Однако ее выступление очаровала всех в студии. Ее даже обнял Батрутдинов. А поклонники осыпали исполнительницу комплиментами.

«Ох, какая кукла», «Платье сногсшибательное», «Какие идеальная ноги», «Мне кажется, парни вами залюбовались», «Тимур загляделся», «Очень женственная», «Что за чудо», «Очаровательная блондинка», «Это платье прям создано для вас», «Ох уж эта одна перчатка на руке», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале