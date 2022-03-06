Обтягивающий комбинезон с вырезами: беременная Рианна в дерзком образе появилась на публике

Рианна уже больше 10 лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она начинала выступать на больших сценах, когда Дима Билан уже гастролировал по миру. Но со временем певица из Барбадосса стала одной из самых известных в мире.

Она выпустила много хитов и теперь все больше сил вкладывает в свой бренд одежды и косметики. Но с недавних пор артистка перестала скрывать, что скоро станет мамой.

В прошлом году звезда впервые вышла в свет с новым бойфрендом. Она встречается с Ракимом Майерсом из коллектива A$AP Rocky. Они готовятся стать родителями. Рианна не боится не только путешествовать, но и выглядеть дерзко.

Уже несколько дней она находится в Париже. Если на показе артистка шегольнула в кожаном платье и шубке, то накануне на встречу с главным редактором журнала Interview и стилистом Мэлом Оттенбергом она пришла в откровенном аутфите.

Рианна в ярком комбинезоне с вырезами Stella McCartney подчеркнула округлившийся живот. Она также надела тренч цвета хаки и туфли на каблуке. Поклонники были так удивлены, что не скрывали эмоций. Однако многие ее осыпали комплиментами.

«Очень смело!», Рири видно сразу«, «Какая стильная мамочка», «Это бесподобно», «Рядом с такой птичкой никто не устоит», «Рианна королева стиля», «Какая красивая», «Животик прекрасен», — прокомментировали пост подписчики.

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