«Вредная»: Курбан Омаров отметился в машине с сыном и своей бывшей женой

Бывший муж Ксении Бородиной провел выходной с наследником. Он показал, как общается с первой женой Аллой.

Курбан Омаров является известным бизнесменом. Он состоял в браке с Ксенией Бородиной. Зачастую его назвали тренером кота Шантика. Пользователи Сети считали, что телеведущая зарабатывает больше мужа. Но в 2021 году они развелись.

Бородина осталась жить в особняке с дочками. А вот Курбан переехал в новое жилье и вскоре похвастался новой машиной. Он путешествует, но уделяет время детям.

На днях Омаров поддержал сына от первого брака. 13-летний парень участвовал в турнире по боксу «Памяти Героя Российской Федерации Копейкина А.С. и прошел в полуфинал.

А вот 5 марта бизнесмен снова его сопровожда во время поездки на соревнования. Курбан сидел за рулем машины. Примечательно, что с ним была бывшая жена Алла, которая облачилась в черный пуховик -дутик.

«Едем с Омаром на Московский чемпионат по боксу. Омар бьется в финале. Вы думаете, у меня жизнь легкая? Человек сидит сзади и меня снимает», — пожаловался бизнесмен.

Он показал, как общался по телефону с электронным помощником. Когда Омаров завершил беседу, то пошутил над экс-избранницей.

«Поэтому она не замужем до сих пор. Вредная, как ты», — заявил он.

Потом бизнесмен порадовался за сына, который смог завоевать награду. «Омар вышел в финал Московского городского турнира по боксу им. Копейкина А.Г. и победил!» — похвастался счастливы папа.

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