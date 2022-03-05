«Всем бы так выглядеть»: Подольская в платье на шнуровке блеснула красотой фигуры на публике

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она смогла прославиться, когда приняла участие в шоу «Фабрика звезд». Певица уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастают сыновья.

Артемию уже шесть лет, а вот Ивану всего один год. Несмотря на то, что у артистов много работы, они постоянно уделяют внимание наследникам. Но на этот раз звезды отправилась на концерт.

больше по теме Подольская в силуэтном платье в пол с пышными рукавами предстала на сцене с Пресняковым Певица вместе с мужем приняла участие в концерте Виктора Дробыша, приуроченного к его юбилею.

Подольская после родов быстро вернулась в форму. Она все чаще носит короткие юбки. На этот раз в Кремлевском дворце певица предстала в черном платье в пол на шнуровке по бокам и смелым декольте.

Она покрасовалась в коридоре. Жена Преснякова получила комплименты даже от коллег. По просьбе продюсера Азизы она покрасовалась перед камерой. Звезда не скрыла, что не надела белье.

«Наташ, покажи свое платье красивое, пожалуйста. Порадуй моих подписчиков красотой. Шедеврально! Я считаю, что это шедевр! И это мама двоих детей, на секундочку! Всем бы так выглядеть, имея двух детей», — сказала она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Действительно, потрясающе», «Очень смело», «Красиво до безумия», «И как муж к такому относится?», «Вот это красота», «Просто прелесть», «Платье потрясающе сидит», «Да, с такими формами можно и в таком ходить», — стали писать пользователи Сети.

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