Без белья: Ольга Бузова не постеснялась в прозрачном платье засветить прелести фигуры

Телеведущая поразила своим пикантным образом. Поклонники были удивлены тому, как она выглядит.

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять поклонников. Она всегда продумывает свои образы до мелочей. Порой телеведущая на красных дорожках появляется в платьях со шлейфом.

В прошлом году артистка также стала выбирать откровенные образы. Она поправилась, о чем сама сообщила поклонникам. Но это не мешает ей по-прежнему демонстрировать броские наряды. Недавно она вернулась в Москву и снова стала делиться новостями из своей жизни.

На этот раз Ольга приехала на съемки. Она решила похвастаться очередным аутфитом. Если на днях артистка примеряла романтические наряды, то теперь она поразила поклонников своим смелым выбором.

Телеведущая устроила танцы на камеру в полупрозрачном платье макси. Она была на каблуках, а вот волосы собрала в пучок. Бузова подчеркнула свои формы и не скрыла прелести фигуры.

Телеведущая грациозно позировала. При этом поклонники заметили, что она была без белья. Многие поразились ее смелому образу и осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто осудил звезду.

«Какое платье», «Ну стыд и срам», «Оля, какие формы», «Ну опять в своем репертуаре», «Не хвастает важных деталей», «До чего хороша», «Одна Оля снова танцует и показывает прелести», «Женственность зашкаливает», — прокомментирует кадры пользователи Сети.

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