Анастасия Макеева напомнила о «фабрике троллей», что наполняет соцсети фейками

3 марта актриса Анастасия Макеева, у которой все никак не прекратится скандал с бывшей женой ее нового мужа, записала для своих подписчиков большое видео о фейках. 40-летняя звезда театра и кино призвала не верить непроверенной информации, которой наполнился Интернет в связи с началом спецоперации России на Украине.

Артистка напомнила о существовании так называемой «фабрики троллей» — сообщества, которое за деньги создает и запускает фейки в социальных сетях. Вся его деятельность направлена на то, чтобы поссорить, запугать, сломить дух людей.

«Создаются какие-то группы неизвестных матерей, плачущих якобы об убитых русских солдатах. Но если нам официально не давали такой информации, откуда появилось все это? И правда ли это? Стоит ли так легко и слепо верить этому? Безусловно, «фабрика троллей» — со стороны Украины и не только: есть сведения, что, возможно, это из Великобритании тоже идет — для того чтобы мы с вами боялись. Боялись друг друга, боялись будущего, ненавидели друг друга. В мире растет какая-то русофобия…» — рассуждает Макеева в Instagram.

Она призвала опираться на достоверные источники, в которых работают профессиональные журналисты. Актриса также поделилась случаем фейка, с которым столкнулась сама.

«Даже работая в театре, разговаривая со своей коллегой, которая из Луганска, я слышала от нее, что просто до какого-то безумия доходит: разрушения на улицах ее родного города без стыда и совести, не стесняясь и даже не заморачиваясь о достоверности фактов, выдаются за разрушения в Киеве. Что само по себе уже переходит все пределы…»

Свое обращение Макеева закончила словами: «Вместе мы — сила».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.