«Сидя в московских особняках»: Маша Малиновская раскритиковала коллег по шоу-бизнесу

3 марта модель и телеведущая Маша Малиновская резко высказалась о позиции отечественных звезд по поводу спецоперации на Украине.
«Особенно меня обескуражила позиция артистов. Артистов, живущих в России, говорящих по-русски и зарабатывающих здесь огромные деньги, — пишет 41-летняя Малиновская в Instagram. — Люди, которых Россия сделала суперзвездами, в этот сложный для страны момент заявили, что им «стыдно», и это предательство Родины!»
Однако модель возмущена не только теми, кто критикует действия правительства, но и теми, кто затаился и не высказывает никакой позиции.
«Не менее грустно и горько от тех из них, кто отмалчивается, сидя в своих роскошных московских особняках. Вкусно есть и сладко спать им по-прежнему хочется, а еще хочется ездить в Майами, Париж, Лос-Анджелес. Но после того, как они поддержат страну и президента Путина, скорее всего, выезжать они смогут разве что в Сочи. Зарабатывать они по-прежнему хотят здесь, а тратить все-таки там. И ерзают они, и молчат, и не знают, как бы им отсидеться и желательно на двух стульях…»
Малиновская считает, что любой гражданин должен определиться со своей позицией, а «малодушно отсидеться» в текущей ситуации не выйдет. В конце поста он подчеркнула, что написала вышеизложенное из патриотических соображений и не получала за это денег.
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