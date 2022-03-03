Анфиса Чехова длительное время вела передачу для взрослых. Именно тогда она стала знаменитой. Теперь Анфиса продолжает вести передачи, но уже посвященные моде.

Она также зарабатывает на своих соцсетях. В свои 44 года брюнетка может похвастаться моложавым видом. Она также продолжает следить за фигурой и не раз хвасталась тем, что похудела. На отдыхе звезда то и дело предстает в провокационных образах.

Не так давно Анфиса провела время на Сейшелах. Теперь она продолжает дразнить поклонников красочными кадрами. На новом фото телеведущая предстала в брюках кюлотах и миниатюрном топе, больше напоминающем лифчик.

Она сидела в позе лотоса на стуле среди пальм. Чехова не только подчеркнула тонкую талию, но и обнажила свое пышное декольте. Она не стала прикрывать красоту своих форм.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Они стали писать ей комплименты. Однако Анфиса отключила комментарии. Преданные фанаты продолжили обсуждать кадр в фан-аккаунтах.

«Какая красотка», «Талия — просто космос», «Маловат наряд», «Просто нет слов», «Какие краски», «Вы так похудели», «Декольте такое, что глаз не оторвать», — написали фанаты.

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