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«Талия — просто космос»: Анфиса Чехова в кюлотах и топе засветила роскошное декольте на отдыхе

Телеведущая показала красоту своей фигуры среди пальм, изумив поклонников.

«Талия — просто космос»: Анфиса Чехова в кюлотах и топе засветила роскошное декольте на отдыхе
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова длительное время вела передачу для взрослых. Именно тогда она стала знаменитой. Теперь Анфиса продолжает вести передачи, но уже посвященные моде.

Она также зарабатывает на своих соцсетях. В свои 44 года брюнетка может похвастаться моложавым видом. Она также продолжает следить за фигурой и не раз хвасталась тем, что похудела. На отдыхе звезда то и дело предстает в провокационных образах.

Не так давно Анфиса провела время на Сейшелах. Теперь она продолжает дразнить поклонников красочными кадрами. На новом фото телеведущая предстала в брюках кюлотах и миниатюрном топе, больше напоминающем лифчик.

Она сидела в позе лотоса на стуле среди пальм. Чехова не только подчеркнула тонкую талию, но и обнажила свое пышное декольте. Она не стала прикрывать красоту своих форм.

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Они стали писать ей комплименты. Однако Анфиса отключила комментарии. Преданные фанаты продолжили обсуждать кадр в фан-аккаунтах.

«Какая красотка», «Талия — просто космос», «Маловат наряд», «Просто нет слов», «Какие краски», «Вы так похудели», «Декольте такое, что глаз не оторвать», — написали фанаты.

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