Собчак заверила, что не покинула страну, а просто полетела в отпуск

С началом спецоперации российских войск на Украине популярная телеведущая и журналистка Ксения Собчак отправилась с сыном Платоном в Турцию.

40-летняя звезда продолжает писать посты о политике, но находится при этом подальше от зоны конфликта. В то время как западные страны активно вводят санкции против РФ.

Среди подписчиков Собчак тут же нашлись те, кто решил, что скандальная персона поспешила покинуть Россию, пока «не стало жарко». Однако Ксения поспешила заверить своих поклонников, что цели ее отъезда совершенно другие.

«Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт», — написала Собчак в социальной сети.

И на всякий случай добавила, что ее муж-режиссер Константин Богомолов остался в Москве и работает в своем театре.

Звезда уверена, что ее семья никак не может повлиять на политическую обстановку, поэтому остается только работать и не устраивать истерик в Интернете.

Напомним, что другая теледива, ставшая знаменитой благодаря шоу «Дом-2», Ксения Бородина тоже улетела в отпуск с детьми в теплую страну в это непростое время.

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