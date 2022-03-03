«Жуткие швабры и вонючие тряпки»: Нетребко вспомнила свою работу уборщицей в Мариинке

Перед тем, как стать мировой звездой оперы, российская певица Анна Нетребко прошла суровую школу жизни.

Внешность, талант и шикарный голос открыли простой девочке из Краснодара дорогу в мир большого искусства. Но какая могла быть звездная жизнь, когда на дворе стояли голодные 90-е?

«Носить нам тогда было совершенно нечего. У нас было три пары сережек дешевых, пластмассовых. И они переходили от одной подруги к другой, как переходящее знамя», — вспоминает Анна свои студенческие годы.

Чтобы заработать на жизнь во время учебы в петербургской консерватории, Нетребко устроилась уборщицей в Мариинском театре и каждый вечер мыла полы на входе в храм искусства.

«Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, и мы черпали это совками в ведра. Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится двадцать минут. И сквозняк гулял туда-сюда, туда-сюда. Неприятная работа была, конечно», — цитирует Нетребко «Комсомольская правда».

Но именно Мариинка помогла артистке взойти на Олимп. На третьем курсе ее заметил худрук театра Валерий Гергиев и пригласил на прослушивание. Результат впечатлил даже бывалого маэстро, и он пригласил Анну в оперу «Свадьба Фигаро» 1994 года. Ее выступление было таким ярким, что далее карьера певицы буквально взлетела.

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