«Абсолютно трендовые»: Мария Шарапова в плаще с принтом и модных ботинках появилась на показе в Париже

Экс-первая ракетка мира побывала на показе Dior в рамках Недели моды. Она отметилась в актуальном образе, который оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

Мария Шарапова является известной российской теннисисткой. В 2020 году она объявила о завершении карьеры. Спортсменка отметила, что такое решение приняла из-за травм.

Однако позже она объявила о помолвке с одним из самых завидных женихов Европы британским бизнесменом Александром Гликсом. К слову, в свои 34 года блондинка может похвастаться стройной фигурой. Она также любит одеваться женственно, поэтому поклонники не удивились, что на нее обратил внимание Александр.

Обычно Мария делится кадрами из своего особняка. Она также стала чаще выходить в свет. 1 марта теннисистка появилась на модном показе Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Там также отметилась певица Рианна. Для такого случая Шарапова облачилась в плащ с принтом и капюшоном, а также черные ботинки с тракторной подошвой и круглым мысом. Она сделала аккуратную укладку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Это не тренч, потому что тренч — двубортный, с хлястиками, погонами, без капюшона, с поясом. Тут все же плащ. Вообще, такой вид верхней одежды очень актуальный этой весной. Что-то новое в верхней одежде. Классно смотрится в спортивных образах. Сапоги тоже в моде. Они на тракторной подошве, носок интересно оформлен. В целом, образ незавершенный. Как-будто в нем чего-то не хватает. По отдельности все модно, а вместе не очень. То ли длины плаща добавить, то ли колготок. По отдельности вещи абсолютно трендовые и модные», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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