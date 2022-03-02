Асмус вспомнила, как после выхода «Текста» ее угрожали облить кислотой

Актриса назвала сумасшествием то, что творилось вокруг нее после премьеры фильма Клима Шипенко.

Разговаривая с Федором Бондарчуком в передаче «Кино в деталях», актриса Кристина Асмус вспомнила травлю в свою сторону, которая началась после выхода фильма «Текст». 33-летняя артистка призналась, что в этот период ей впервые стало страшно за свою жизнь.

«После того, как я пришла в театр, мне написали в директ, во что я одета, вплоть до цвета шарфика, и сказали: «Ты выйдешь — мы обольем тебя кислотой». После этого я ходила с охранником… Это было сумасшествие», — вспомнила Кристина.

Актриса до сих пор не понимает, почему ей писали угрозы. Неужели из-за того, что она снялась в постельной сцене с Иваном Янковским? Это ведь была далеко не первая откровенная сцена в российском кинематографе.

«Люди подумали, что это было по-настоящему, а я замужем, так нельзя, хотя мы не в мусульманской стране… Я не знаю. Нам было с Иваном это приятно, потому что, значит, мы сделали все настолько убедительно с точки зрения актерской игры, что все поверили. Это круто».

Асмус призналась, что предполагала возможность травли, однако не ожидала такой интенсивности. Ведь угрозы поступали даже ее матери и сестре. После чего отношения в семье звезды тоже стали напряженными.

Однако актриса не может не признать, что после этого скандала на нее посыпались предложения от режиссеров и похвала от коллег по киноиндустрии.

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