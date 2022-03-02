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Асмус вспомнила, как после выхода «Текста» ее угрожали облить кислотой

Актриса назвала сумасшествием то, что творилось вокруг нее после премьеры фильма Клима Шипенко.

Асмус вспомнила, как после выхода «Текста» ее угрожали облить кислотой
Кристина Асмус. Фото: Global Look Press

Разговаривая с Федором Бондарчуком в передаче «Кино в деталях», актриса Кристина Асмус вспомнила травлю в свою сторону, которая началась после выхода фильма «Текст». 33-летняя артистка призналась, что в этот период ей впервые стало страшно за свою жизнь.

«После того, как я пришла в театр, мне написали в директ, во что я одета, вплоть до цвета шарфика, и сказали: «Ты выйдешь — мы обольем тебя кислотой». После этого я ходила с охранником… Это было сумасшествие», — вспомнила Кристина.

Актриса до сих пор не понимает, почему ей писали угрозы. Неужели из-за того, что она снялась в постельной сцене с Иваном Янковским? Это ведь была далеко не первая откровенная сцена в российском кинематографе.

«Люди подумали, что это было по-настоящему, а я замужем, так нельзя, хотя мы не в мусульманской стране… Я не знаю. Нам было с Иваном это приятно, потому что, значит, мы сделали все настолько убедительно с точки зрения актерской игры, что все поверили. Это круто».

Асмус призналась, что предполагала возможность травли, однако не ожидала такой интенсивности. Ведь угрозы поступали даже ее матери и сестре. После чего отношения в семье звезды тоже стали напряженными.

Однако актриса не может не признать, что после этого скандала на нее посыпались предложения от режиссеров и похвала от коллег по киноиндустрии.

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