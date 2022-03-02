Кортни Кокс рассказала, как продала дом из-за живущего там призрака

А вы верите в привидений? Вот и актриса Кортни Кокс не верила, пока не столкнулась с одним из них в своем доме.

1 марта звезда сериала «Друзья» стала гостьей шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» и рассказала о том, что однажды купила дом с потусторонним соседом. Это был небольшой особняк в Лос-Анджелесе, в районе Лорел Каньон. До нее зданием владели актриса Джипси Роуз Ли и певица Кэрол Кинг.

Последняя и рассказала новой хозяйке дома о призраке, но Кортни не поверила

«Я сказала: «Ой, да ладно». Но другие люди, которые оставались там со мной, например, мои друзья, говорили, что чувствовали присутствие женщины, которая сидела на краю кровати», — поделилась 57-летняя Кокс. «Однажды я была дома, еще не веря в это. Прозвенел дверной звонок. Это был парень из UPS (американский сервис доставки и перевозок. — Прим. авт.) или что-то в этом роде. Я открыла дверь, а он сказал: «Вы знаете, что в этом доме обитают привидения?» И я говорю: «Да, почему? Почему ты так думаешь?» А он ответил: «Потому что за вами кто-то стоит». А я такая: «Все, продаю».

После этого случая актриса больше не смогла спать в доме одна, везде ей мерещился призрак. В итоге дом снова был перепродан, а Кортни перебралась в более спокойное место.

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Напомним, кроме «Друзей» Кокс еще запомнилась зрителям по хоррор-франшизе «Крик». А скоро на американском ТВ выйдет комедийный сериал ужасов «Сияющая долина» с ее участием. Актриса играет писательницу, которая как раз переехала в дом с паранормальными явлениями.

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