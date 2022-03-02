«Надеюсь, что мир восторжествует»: Джаред Лето высказался о ситуации на Украине

1 марта голливудский актер и лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето высказался о ситуации на Украине.

«Мое сердце разрывается от того, что все обострилось до такой разрушительной степени. Пожалуйста, будьте очень осторожны и берегите себя, насколько это возможно, — обратился 50-летний артист к украинцам через Instagram. — Думаю о вас и ваших близких в это хаотичное и разрушительное время. Я надеюсь, что мир восторжествует».

Пост рокера поддержали в комментариях многие жители Украины и России, в том числе певица Санта Димопулос и актриса Анна Кошмал.

Ранее из западных звезд по ситуации высказались Милла Йовович и Анджелина Джоли. Добавим, что новый фильм Лето «Морбиус» российские зрители пока не увидят из-за реакции компании Sony на спецоперацию по освобождению Донбасса.

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