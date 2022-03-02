«Нежна, как сама весна»: Блейк Лайвли в струящемся платье в пол появилась на публике с мужем

Звезда сериала «Сплетница» поддержала возлюбленного на премьере картины «Проект Адам». Супруги вышли на ковровую дорожку в Нью-Йорке.

Блейк Лайвли является не только моделью, но и актрисой. Большую известность ей принесла роль в сериале «Сплетница», а потом она сыграла главную героиню в картине «Век Адалин».

Блондинка уже почти 10 лет счастлива в браке с завидным голливудским красавцем Райаном Рейнольдсом. У них уже подрастают три дочки: Джеймс, Инез и Бетти. После родов звезда быстро вернулась в форму.

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На днях Блейк впервые за долгое время вышла в свет. Она решила поддержать мужа на премьере картины «Проект Адам», в котором 45-летний Райан сыграл главную роль.

На красной дорожке в Нью-Йорке актриса появилась в струящемся платье Versace в нежных тонах. Романтичный лук Лайвли дополнила образ крупными круглыми серьгами, браслетами и серебристыми босоножками с тонким ремешком на высоком каблуке.

Пара привлекла много внимания. Супруги уже давно завоевали любовь публики. Для сайта Teleprogramma.pro прокомментировала образ голливудской звезды стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Весенний нежный образ в пастельных оттенках. Несмотря на наличие в платье более трех цветов, всех их объединяет наличие белого цвета и равная степень разбелености, что создает гармонию и целостность. Фактура ткани и фасон платья напоминает стекающую воду, что добавляет динамики и жизни, эту идею поддерживают и распущенные волосы с легкой волной. Платье откровенно сверху и целомудренно снизу, что соответствует модной тенденции „демонстрировать что-то одно“. Модного градуса образу добавляют объемные украшения, которые так же поддержали целостность в цветовом комбинировании и ритме, а также добавили этнической природной нотки. Одним словом Блейк Лайвли легка и нежна, как сама весна», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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