«Неловко получилось»: Рудова в намокшей рубашке продемонстрировала прелести фигуры на публике

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она не раз снималась в комедиях и играла роковых красоток. При этом блондинка мечтает о более серьезных ролях. В ее копилке уже десятки разных работ в кино.

А недавно она приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Ранее артистка признавалась, что не спешит участвовать в таких шоу, так как у нее есть много страхов, но она все же прилетела в саванну.

На днях состоялась премьера нового сезона проекта. Первыми в доме в самом сердце саванны оказались Рудова и Алена Водонаева. Им пришлось сплавляться по реке на надувной лодке.

Когда они прибыли в пункт назначения, то актриса оказалась мокрой почти по пояс. Ее белая рубашка стала просвечивать. Наталья встал из лодки и засветила все прелести фигуры. Она не стала прикрывать свои формы.

Зрители были удивлены увиденным. Многие восхитились тем, как выглядит Рудова в 38 лет. К слову, она переоделась уже, когда осмотрела дом и выбрала себе кровать.

«Ну до чего красивая», «Хороший ракурс», «Вот это красиво», «Наташа нас порадовала с первых минут», «Прекрасный пейзаж», «Неловко получилось», «А я думала, что Алена отличится», «Фигура отличная», «Просто красотка», «Ну это роскошно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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