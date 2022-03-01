«Вся красота на виду»: Муцениеце в белых мини-шортах засветила загорелые формы в поле

Актриса в день своего 33-летия похвасталась идеальной фигурой.

Агата Муцениеце не скрывает, что раньше была моделью. Однако потом уроженка Латвии решила строить карьеру в кино и достигла больших высот. Она может похвастаться ролями в картинах «Тобол», «Закрытая школа», «Честный развод».

После развода с Павлом Прилучным артистка стала получать еще больше предложений о съемках. При этом она растит двоих детей и участвует в светских раутах.

1 марта Муцениеце отмечает день рождения. Она отказалась от праздника. Более того, весь день актриса занималась своими делами. При этом она опубликовала фото, сделанное на отдыхе.

В кадре артистка в белоснежных шортах сидит в поле, не скрывая загорелые ноги и бедра. Агата была без макияжа и с распущенными волосами. Наряд подчеркнул ее загорелые формы. Звезда позировала в лучах солнца.

«Друзья! И еще! Раз сегодня первый день весны! И мой день рождения», — написала она.

Поклонники осыпали комплиментами маму двоих детей. Многие отметили, что ее фигуре могут позавидовать даже модели. Ранее актриса признавалась, что похудела после участия в «Ледниковом периоде».

«Какое красивое фото», «Вот это формы», «Вся красота на виду», «Что за красотка», «Классная», «Слов нет», «Загорелая красотка», «Просто роскошная», «Богиня родилась», «Ох, какая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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