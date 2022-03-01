Ксения Бородина попросила оставить ее в покое на отдыхе в Дубае

Хейтеры не могут простить телеведущей дорогой отпуск на фоне событий на Украине.

Улетевшая отдыхать в Дубай во время крайне напряженной ситуации в Украине телеведущая Ксения Бородина вызвала на себя волну хейта в соцсетях. 38-летняя звезда «Дома-2» напомнила ненавистникам, что вообще-то она не раз помогала детям Донбасса и не кичилась этими поступками, но критику в ее адрес это не остановило. Причем «достается» не только Ксении, но и ее дочкам.

«Собирать деньги на лечение деток — это, к сожалению, самое неблагодарное дело, потому что очень много людей оставались в стороне и не помогали. Иногда приходилось упрашивать, чтобы спасали! И собирали всем народом, моим народом. Нет национальности в таких вопросах никогда! Боролись за жизнь, а теперь мне пишут плохо про моих детей! Как вам не стыдно?!» — написала Бородина в очередной сториз. «Я даже к совести вас призывать не стану! Это как бороться с ветряными мельницами! Просто оставьте меня в покое!»

Ксения добавила, что в очередной раз убедилась в правильности того, что запрещает дочерям иметь страницы в соцсетях. Страшно подумать, что могли бы сегодня прочитать о себе и своей матери 12-летняя Маруся и 6-летняя Теона.

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