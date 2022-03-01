«Королева!»: 55-летняя Сальма Хайек вышла в свет в розовом платье в пол и прозрачных перчатках

Сальма Хайек американская актриса с мексиканскими корнями. Она снялась в десятках разных фильмов от картины «Фрида» до «Дом Gucci». В свои 55 лет актриса может похвастаться моложавым видом.

Более того, она не раз украшала обложки глянца. Артистка счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино и растит дочку Валентину. Звезда кино на днях вышла в свет.

В Санта-Монике состоялась премия SAG Awards. Там собралось большое количество знаменитостей: Селена Гомес, Уилл Смит с женой, Леди Гага, Николь Кидман и Кит Урбан.

Для особенного вечера Сальма облачилась в розовое платье Gucci из атласной ткани. Наряд подчеркнул ее талию. Она дополнила образ прозрачными перчатками и украшениями. Хайек собрала волосы в пучок, открыв шею.

Поклонники осыпали звезду Голливуда комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила эксперт по стилю София Чернова.

«Сальма на премии Гильдии актеров, просто была великолепна! Королева! Это платье от Gucci очень элегантно смотрится на актрисе. Образ сочетается по цвету платья. Сальма Хайек никогда не отказывала себе в желании носить платья ярких оттенков, тем более что розовый сейчас очень актуальный, и популярный цвет. Несмотря что ей уже давно немного „за“, она может позволить себе подчеркнуть фигуру и смело носить открытые платья. В целом образ не плохой, но я бы поменяла украшения на более утонченные. Так же перчатки дают изюминку этому образу, но не стоило надевать поверх массивный браслет, он бросается в глаза и утяжеляет всю комбинацию. В целом, — это тренд 2022/23 года, поэтому они как никогда кстати в любых нарядах. Что касается укладки, то собранный хвост в сочетании с таким платьем не особо гармонирует. Но все же я бы предпочла, это платье без перчаток с красивыми и дорогими украшениями, и элегантными локонами», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

София Чернова – эксперт по стилю, модель, блогер. Она снимается для известных брендов одежды таких, как Modus Fashion, Fresh Dress Shop, Mercedress и др. Работает моделью больше 3-х лет. В скором времени Софии запускает собственный бренд одежды, который будет интересен всем без исключения представительницам прекрасного пола.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале