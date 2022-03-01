«Элегантно и аристократично»: Николь Кидман в силуэтном платье с изюминкой появилась на публике с мужем

Николь Кидман является одной из самых известных голливудских актрис. Она блистала в мюзикле «Мулен Руж», а не так давно вышло продолжение популярного сериала «Большая маленькая ложь», где Николь сыграла одну из главных ролей.

В свои 54 года она продолжает удивлять публику своим моложавым видом. Но из-за пандемии артистка стала реже выходить в свет, как и многие ее коллеги.

Однако 27 февраля состоялась церемония вручения премии SAG Awards. На этом мероприятии собралось много селебрити: Леди Гага, Брэдли Купер, Селена Гомес, Кейт Хадсон и другие известные персоны.

Для такого вечера Кидман выбрала бархатное платье в пол с разрезом, в котором виднелось кружевом. Наряд украшал белый бант. Она подчеркнула стройную фигуру. Актрису сопровождал муж Кит Урбан. Влюбленные вместе 15 лет, но продолжают демонстрировать идиллию.

Поклонники осыпали пару комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Николь Кидман прекрасна, как всегда. Актуальное платье черного цвета очень идет актрисе. Оно смотрится сдержанно, элегантно и аристократично. Цельный крой платья визуально добавляет роста и стройнит свою обладательницу. Атласный бант молочного цвета придает платью определенную изюминку. Благодаря ему образ не смотрится мрачно. Хотелось бы отметить, что черный цвет у лица мало кому идет, он часто подчеркивает малейшие несовершенства. В данном случае небольшой элемент в виде светлого банта прекрасно оттеняет платье и лицо выглядит молодо и свежо. Такой прием рекомендую брать на заметку любительницам темных и черных цветов — просто добавьте к лицу светлый элемент. Это может быть воротник рубашки или выглядывающая около шеи футболка. Либо вот такой бант, как у Николь Кидман», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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