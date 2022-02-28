Фото неузнаваемой звезды «Клона» Джованны Антонелли из ванной удивило поклонников

Актриса сняла себя практически полностью обнаженной, но в весьма необычном виде.

Джованна Антонелли полюбилась многим российским зрителям. Известной на весь мир ее сделала роль Жади в сериале «Клон». Примечательно, что актриса продолжает быть востребованной.

Бразильской звезде уже 45 лет. После расставания с коллегой по сериалу — Мурилу Бенисиу — она обрела счастье с режиссером Леонарду Ногейра. У них растут дочки Антония и София. А от прошлых отношений у актрисы есть сын Пьетро.

Зачастую Антонелли снимается в новых сериалах. Она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой. Актриса зачастую выходит в свет в ярких образах.

Но на днях она поделилась весьма смелыми фотографиями. Джованна запечатлелась в ванной с пеной. А на втором фото она предстала топлес. Артистка надела шапочку для волос и намазала тело черной маской. Звезда оказалась неузнаваема.

«Эта посткарнавальная суббота, которую мы заслужили! Гидратируйте и берегите себя», — написала Антонелли.

Напомним, что традиционно именно в феврале в Рио-де-Жанейро проходит карнавал, который привлекает много туристов. Поклонники были сражены такими кадрами. Актриса едва прикрыла прелести руками.

«Наша любимая бразильянка», «Просто Афродита», «Едва узнала на втором фото», «Жади уже не та», «Ну до чего изменилась», «Животик плоский», «В такой отличной форме», «Классная очень», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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