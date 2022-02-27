«Что вы ходите видеть?»: Бузова спросила у подписчиков, интересна ли им ее жизнь

Звезда «Дома-2» в растерянности - что лучше публиковать в соцсетях на фоне громких политических событий.

При угрозе прекращения работы Instagram в России популярная телеведущая и блогер Ольга Бузова напомнила поклонникам, что ее можно найти в Telegram и «ВКонтакте».

27 февраля звезда ТВ устроила опрос среди своих подписчиков в «сториз» — что они хотят видеть на ее странице: новости о происходящем в мире, фитнес, музыку и телешоу Ольги или же просто информацию о ее жизни.

«Практически все нажали, что хотят смотреть на мою жизнь. Я тоже очень скучаю, но пока не понимаю, как правильно в этой ситуации себя вести. Помогите мне, пожалуйста, — под этим постом напишите, что вы ходите видеть?» — обратилась Бузова к своим поклонникам через Instagram.

В комментариях появились самые разные ответы: «Ничего, Оля! Хочется тишины!», «Ничего сейчас видеть не хочется», «Ничего, если нечего сказать», «Побольше вас, настоящей, доброй, позитивной и красивой!», «Показывай свою жизнь», «Кто о чем, а звезды только о своих деньгах переживают», «Да кому сейчас страницы твои нужны?!», «Да сиди ты в своей Африке работай, не то время сейчас, чтобы кому-то интересоваться твоей жизнью!», «Я думаю правильно будет немного потерпеть и не показывать свою жизнь хотя бы некоторое время, сейчас точно не до этого».

Напомним, в феврале Бузова проводит время за границей, на съемках второго сезона шоу «Звезды в Африке». Тем временем Россия проводит спецоперацию на территории Украины, которая является главной новостью конца зимы 2022 года.

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