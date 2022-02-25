Димаш Кудайберген восхитился Анной Щербаковой, катавшейся под его вокал

27-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген оценил то, что российская фигуристка Анна Щербакова каталась на Олимпиаде в Пекине под его вокальную композицию («Аве Мария» Игоря Крутого).

Артист выложил в социальные сети видео, как он восхищенно наблюдает за выступлением спортсменки, и обратился к ней с теплыми словами.

«Друзья, я хочу поздравить с золотой медалью на Олимпиаде талантливейшую сестренку Анну Щербакову за прекрасную и убедительную победу. Мне приятно от того, что вы выступили на Олимпиаде под мое пение и сделали это умопомрачительно, — написал Димаш в Instagram. — Анечка, сестренка, желаю тебе долгой и счастливой жизни. Пусть все твои заветные мечты будут сбываться. Вы все большие молодцы, Щербакова, Трусова, Валиева, и все достойно победили. Хоть мы и представляем разные страны, но я очень горжусь вами. Спорт и искусство объединяют мир, и вы это доказали». «Большое спасибо!» — ответила в комментариях с «влюбленными» эмодзи Анна Щербакова.

Напомним, что Кудайберген является весьма талантливым вокалистом, поражающим слушателей диапазоном своего голоса. Широкая слава пришла к нему после участия в китайском конкурсе The Singer. Певец очень популярен в Азии, в России он сотрудничает с композитором и продюсером Игорем Крутым.

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