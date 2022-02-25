Леди в белом: Клава Кока в силуэтном платье с воздушным воротником покрасовалась на камеру

Клава Кока не скрывает, что стала популярна. Недавно она отпраздновала важное событие — на нее теперь подписано в Instagram 9 миллионов человек. Певица не перестает удивлять публику.

Она выпускает новые хиты, создает новые дуэты и экспериментирует с имиджем. В свои 25 лет артистка может похвастаться стройной фигурой. Она носит мини-юбки и красуется в ботфортах с каблуком.

23 февраля Клава успела не только увидеться с родителями и своим братом. Она приняла участие в фотосессии. Певица покрасовалась в силуэтном мини-платье с воздушным многослойным воротником из фатина.

Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Кока накинула на плечи сразу три яркие сумки. Она стала позировать в женственном образе. Артистка призналась, что получила подарки.

Поклонники восхитились нежным образом артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Образ — огонь!», «Какой белый лебедь», «Ну очень красивая», «Эта улыбка обезоруживает», «Очаровательная девушка», «Как вам идет белый цвет», «Клава, вы прям модель», «А столько сумок для чего?», «Как вас украсила улыбка», «Платье сидит просто идеально», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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