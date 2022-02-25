«Пришла избитая вся»: Лера Кудрявцева подралась на дискотеке

Лера Кудрявцева уже давно стала популярной телеведущей. Она не скрывает, что часто видится со знаменитостями. Лера дружит с Сергеем Лазаревым, посещает светские рауты. Более того, она стала примерной женой.

Уже почти 10 лет Кудрявцева счастлива в браке с Игорем Макаровым. Несмотря на разницу в возрасте, они демонстрируют идиллию. У пар подрастает дочка Мария, которой три года.

Однако Лера не раз вспоминала, как в юности носила косички и выделялась среди светской тусовки. Она родила первенца сына Жана за месяц до 19-летия. В новом интервью телеведущая вспомнила, что вела себя порой очень дерзко и даже дралась.

«Моей маме надо памятник поставить! Тогда я была одна девочка, а сейчас какая-то другая. Я дралась, я пила, курила, материлась. До сих пор это делаю. Отучаюсь помаленьку. Я жила в маленьком провинциальном городке. Там были другие правила. Если ты за себя не постоишь, то неважно, что ты девочка. Там не было принцесс. Там были пацаны, и девчонки росли пацанами. И мы все росли так. Там были территории и постоянно были какие-то конфликты. Я родила сына Жаника. Приехала домой к маме. Она тогда еще жила в Усть-Каменогорске, а не в Москве. Мне было всего 19 лет. Я оставила Жаника маме и пошла на дискотеку. Последний раз, когда я подралась. Пришла избитая вся. Меня кто-то задел. Ты танцуешь и тебя кто-то плечом толкнул. И все, там дискотека остановилась. И там уже куча мала. Зачинщицей была я. У меня дома лежит маленький ребенок, я только родила. Ну что? Это была такая наша жизнь», — рассказала звезда в передаче на YouTube-канале «Начало».

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