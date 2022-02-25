«Фигура, кожа — все видоизменяется»: Кудрявцева открыто рассказала о возрастных изменения во внешности

Лера Кудрявцева является медийной личностью. Она работает на телевидении, где ведет рейтинговые передачи. Также Лера ведет «Песню года» и «Новую волну». Зрители удивляются тому, что она выглядит очень молодо. В прошлом году телеведущая отпраздновала 50-летие. Она заверила, что у нее есть порох в пороховницах.

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В новом интервью Ирине Безруковой Кудрявцева рассказала о своих отношениях с мужем Игорем Макаровым. Она призналась, что с недавних пор является главным добытчиком в семье, так как хоккеист пока остался без работы.

Также телеведущая призналась, что ее порой сильно выматывает работа. Лера не делится снимками, на которых запечатлена без макияжа. Она пояснила, что с возрастом и ее фигура изменилась.

«Я очень спокойно к этому отношусь. Я смеюсь над возрастом. Но, конечно, мне не нравится только единственное — твоя кожа, фигура, шея, талия — все видоизменяется в не лучшую сторону. Остальное меня вообще не колышет. Мне 50 лет, и я с гордостью об этом говорила. Что мне скрывать? Мне скрывать нечего. Я не могу сказать, что я горжусь своим возрастом. У нас сейчас все отодвинулось. Если раньше в 32, 38 лет уже были старушками, как Пушкин писал. То теперь и в 50 уже мы не считаем себя старушками. Но тем не менее, по-женски это все неприятно. Там опустилось, тут подвисло. Там у тебя морщины, а там у тебя целлюлит вылез. Это неприятно, но не более того. Я для себя взяла такое правило — будем смеяться над этим! Ну это неизбежно! Никто никуда от этого не денется!» — высказалась Кудрявцева в передаче на YouTube-канале «Начало».

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