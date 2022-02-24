Эндрю Гарфилд пообещал участвовать в «Танцах со звездами», если выиграет «Оскар»

Эндрю Гарфилд поборется за «Оскар» в 2022 году. 38-летний актер номинирован за роль композитора Джонатана Ларсона в фильме «Тик-так, бум!»

На днях звезда «Нового Человека-паука» стал гостем британского «Шоу Грэма Нортона», где сделал пару неожиданных заявлений. Во-первых, артист признался, что его мечтой давно является участие в телепроекте Strictly Come Dancing (английская версия «Танцев со звездами»). А во-вторых, он пообещал, что если выиграет «Оскар», то точно отправится на танцевальное шоу.

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Теперь в соцсетях фанаты Гарфилда просят Американскую киноакадемию дать «Оскар» своему кумиру, чтобы тот вышел на паркет.

Добавим, что церемония награждения «Оскара» 2022 года запланирована на 27 марта.

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