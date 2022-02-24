«Защитник Гарри»: Пугачева показала подросшего сына и дочку в спортивной форме на занятиях

Примадонна удивила кадрами из учебного учреждения. Елена Воробей отметила, что подобные уроки были в ее детстве.

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она предпочитает свободное время посвящать детям. Примечательно, что певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Малыши уже ходят во второй класс.

Восьмилетние наследники пары предпочитают играть в саду, а также порой приглашают в замок гостей. Максим Галкин часто играет с ними, но у него теперь началась пора гастролей. Поэтому Алла Борисовна находит, чем занять малышей.

Двойняшки учатся в элитной гимназии Подмосковье. Месяц обучения в ней стоит порядка 170 тысяч рублей. 23 февраля Пугачева поделилась редкими кадрами из учебного заведения.

Она показала, как проходит их урок физкультуры. Для учеников проводились эстафеты. Гарри ползал по матам по пластунски с инвентарем в руках. Лиза последовала его примеру. Дети были облачены в одинаковые спортивные костюмы с оранжевыми лонгсливами.

«Будь готов! Всегда готов! Защитник Гарри», — написала звезда.

Многие поклонники и друзья удивились тому, что у малышей проходит подобная подготовка на уроках физкультуры. «Я думала, что это осталось в нашем счастливом детстве», — отметила Елена Воробей. «Не хотелось бы, чтобы наши дети этим занимались», «Замечательные у вас дети, Алла Борисовна! Не устаю ими любоваться», «Какие детки классные, родители делают упор на развитие детей», — прокомментировали пост подписчики.

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