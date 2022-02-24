«Счастье есть. Берегу как могу». Богатырева показала подросшую дочку Варвару от Макарова

Актриса Виктория Богатырева в Instagram показала свою дочку Варвару от актера Алексея Макарова. Он сын покойной актрисы Любови Полищук. Девочка заметно подросла за последнее время. Ей исполнилось 12 лет.

«Счастье есть. Берегу как могу». Виктория Богатырева

«Красивое у вас счастье. Варваре — здоровья», «Варя очень похожа и на маму, и на папу», «Счастья и здоровья мамочке и дочке», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алексей Макаров, как во всяком случае утверждает Виктория Богатырева, не заботится об их общем ребенке. После расставания с актрисой он, как она уверяет, не платит наследнице алименты.

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