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«Счастье есть. Берегу как могу». Богатырева показала подросшую дочку Варвару от Макарова

Девочка появилась на свет 23 февраля 2010 года.

«Счастье есть. Берегу как могу». Богатырева показала подросшую дочку Варвару от Макарова
Виктория Богатырева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Виктория Богатырева в Instagram показала свою дочку Варвару от актера Алексея Макарова. Он сын покойной актрисы Любови Полищук. Девочка заметно подросла за последнее время. Ей исполнилось 12 лет.

Виктория Богатырева и Варвара Макарова
Виктория Богатырева и Варвара Макарова. Фото: instagram.com/victoriabogatyreva.actress/

«Счастье есть. Берегу как могу».

Виктория Богатырева

«Красивое у вас счастье. Варваре — здоровья», «Варя очень похожа и на маму, и на папу», «Счастья и здоровья мамочке и дочке», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алексей Макаров, как во всяком случае утверждает Виктория Богатырева, не заботится об их общем ребенке. После расставания с актрисой он, как она уверяет, не платит наследнице алименты.

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