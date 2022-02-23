«Мужчины обомлели»: Ани Лорак в струящемся комбинезоне на запах не скрыла свои прелести

Певица покрасовалась в соблазнительном образе. Поклонники были ошеломлены тем, как она выглядит.

Ани Лорак является популярно украинской исполнительницей. Она получила известность, когда съездила на «Евровидение». Уж тогда Филипп Киркоров был очарован певицей. Теперь они близкие друзья.

И даже в 43 года артистка продолжает следить за фигурой и выступать в пикантных нарядах. После развода с турецким бизнесменом она стала чаще радовать поклонников снимками в бикини.

В последнее время Лорак снова дает концерты и участвует в фотосессиях. Она записала новый хит с Артемом Катчером «Материк». На днях артистка представила его на сцене. Для появления на публике она выбрала соблазнительный образ.

Певица покрасовалась в струящемся костюме с мокрым эффектом. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и пышный бюст. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) не скрыла прелестей фигуры.

Поклонники осыпали певицу комплиментами. Многие отметили, что наряд идеально подобран. Лорак получила сотни комплиментов.

«Каролина, какая вы красивая», «Вот это образ», «Слово мокрый костюм, как это соблазнительно выглядит», «Мужчины обомлели», «Ох, вы бесподобная», «Теряю дар речи», «Ваша фигура идеальная», «Какой наряд, какая вы», «Любуемся вашими формами», — стали писать пользователи Сети.

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